СТТ Логистик — это компания, предоставляющая услуги в сфере грузоперевозок с 2012 года. За это время приобретен огромный опыт, закуплены десятки грузовых машин, исполнено тысячи заказов. То чем мы можем гордиться это сотни благодарных клиентов. Наша диспетчерская служба логистов грузовых перевозок состоит из квалифицированного персонала. Компетентные менеджеры нашей компании, опытные водители, грамотные механики — все это дает огромный плюс перед нашими конкурентами в исполнении заказа. Оказание транспортных услуг с СТТ Логистик это грузоперевозки точно в срок.

СТТ-Логистик — это факт исполненных грузовых услуг.

Транспортные услуги компании

Что мы предлагаем, какие услуги оказываем?

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Наша компания удачно работает в сфере услуг грузоперевозок на протяжение многих лет. Мы оказываем услуги грузоперевозок различными грузовыми машинами, можем перевезти самые различные грузы. Мы стремимся исполнить каждый заказ на выгодных для всех условиях. Структура нашей компании делится на несколько частей и отделов. Каждый отдел состоит из нескольких менеджеров — профессионалов своего дела. Транспортные услуги компании СТТ Логистик:

Коммерческие грузоперевозки

Городские, междугородние и региональные перевозки машинами 10 – 20 тонн закрытого типа. Перевозка коммерческих грузов (продуктов питания, бытовой техники и прочего). Как правило грузоперевозки склад – склад или склад – магазин.

Строительные грузоперевозки

Городские и междугородние грузоперевозки: материалов, связанных со строительством, и спецтехники. Открытые бортовые и низкорамные машины с полуприцепом от 20 до 40 тонн и длиной до 13,6 метров для перевозки всех видов строительных материалов и оборудования (спецтехники, бытовок, арматуры, ЖБИ, опалубки и пр.). Грузоперевозки (доставка грузов) на строительный объект.

Промышленные грузоперевозки

Городские, междугородние и региональные грузоперевозки материалов и оборудования промышленного назначения (переезд склада или производства, перевозка станков, доставка грузов). В том числе постоянные заказы на доставку производственных грузов и распределение с производств.

Нас выбирают потому что:

Собственный парк грузовых машин

Конкурентные цены

Заключение договоров, в том числе с НДС

Комплексные решения для клиента

Специалисты на связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Опыт в сфере услуг грузоперевозок более 7 лет

Положительные отзывы о нашей компании

Коммерческие, промышленные и строительные грузоперевозки

Автопарк нашей компании удовлетворяет потребности большинства наших клиентов. Обратившись к нам, вам не придется дальше заниматься поиском исполнителей для перевозки грузов. Наша логистическая компания готова оказывать комплексные услуги грузоперевозок. Дешевые грузоперевозки, подача грузовых машин без задержек, перевозка точно в срок, быстрая отправка закрывающих документов — все это хочет получить современный клиент и, обратившись к нам, вы получите надежного партнера, поставщика услуг грузоперевозок на долгие годы.

Вы являетесь оптовой торгующей компанией? Производителем? Мы предлагаем вам арендовать малотоннажный грузовой транспорт для перевозки грузов от 5 до 10 тонн по Москве и области. Транспортные услуги нашей компании включают в себя коммерческие грузоперевозки фурами 20 тонн. Аренда фуры в компании СТТ Логистик для перевозок по Москве, Московской области, России — это всегда правильное решение.

Мы оказываем услуги грузоперевозок открытыми бортовыми машинами. Сотрудничаем со строительными организациями, подрядчиками, застройщиками, производителями стройматериалов. У нас можно взять в аренду открытый длинномер с длиной полуприцепа до 13,6 метров для перевозки строительных грузов до 20 тонн. Если вам нужны грузоперевозки 10 тонн то мы можем оказать услуги бортовой машиной открытого типа.

Промышленные грузоперевозки в нашей компании включают в себя не только перевозку груза коммерческим и строительным компаниям. Мы часто оказываем транспортные услуги заводам производителям промышленных товаров и оборудования. В нашем парке грузовых машин есть услуги низкорамного трала. Такие машины могут перевезти множество промышленных товаров, крупногабаритных и негабаритных грузов в том числе дорожно-строительную и землеройную спецтехнику.